Более 2 тысяч человек вызвали скорую помощь за сутки, а 132 были госпитализированы

Более 2 тысяч человек вызвали скорую помощь за сутки, а 132 были госпитализированы

Общее количество пациентов, получивших догоспитальную скорую медицинскую помощь за последние 24 часа, составляет 2 059 человек, из которых 1 678 – взрослые и 381 – дети.

По данным Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, чаще всего за помощью обращались люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. Кроме этого, помощь понадобилась пациентам с респираторными заболеваниями, включая острые респираторные вирусные инфекции. Такие заболевания встречались в основном среди детей.

За указанный период 161 человек получил различные травмы, из которых 15 пострадали в результате ДТП.

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