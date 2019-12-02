Более 2 млрд леев собрано в бюджет Таможенной службой в ноябре

0

В ноябре в результате оформления 50 969 деклараций в госбюджет было собрано 2 млрд 46 млн леев, что на 92 млн больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Доходы, собранные за первые 11 месяцев этого года, составили около 20,6 млрд леев. Это на 1,2 млрд леев больше по сравнению с доходами за тот же период предыдущего года.

По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 539 случаев нарушения таможенного законодательства. Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками, условий транзита или подачи таможенной декларации, а также недекларирования потребительских товаров. В связи с этим было составлено 298 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы в размере 1 496 459 леев.