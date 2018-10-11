Более 2 лет воры держат в страхе целое село, а у полиции пока нет подозреваемых (ВИДЕО)

Лишь после заявления, сделанного жителем села Кишкэрень в социальной сети, к делу подключилась Служба внутренней безопасности и антикоррупции МВД.

По данным Службы внутренней безопасности и антикоррупции, вчера, 10 октября, в селе Кишкэрень состоялась встреча с местными жителями села, теми, кто пострадал в результате краж, а также с сотрудниками полиции района. Жители села утверждают, что воры регулярно грабят их дома, лишая их ценных вещей, а у стариков отбирают последние деньги на существование. Люди живут в постоянном страхе, а у полиции пока нет ни одного подозреваемого, передаёт protv.md. Местные жители обвиняют правоохранителей в бездействии.

Одна из местных жительниц пожаловалась, что у неё украли последние деньги, сбережения, которые она копила долгие годы. Но, по её словам, на полицию она уже не надеется. Стражи порядка, в свою очередь, уверяют, что по всем делам возбуждены уголовные дела, по которым ведётся следствие.

По словам местных жителей, в селе в течение 2 лет было совершено 40 краж. По данным Службы внутренней безопасности, по фактам краж в полицию обращались 20 человек, раскрыто было 2 преступления. 11 человек не обратились в полицию по разным причинам, 5 человек обратились к органам правопорядка, но отказались давать объяснения, а 2 человека находятся за границей. На данный момент в селе задокументировано 3 кражи.