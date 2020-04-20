Более 2 300 граждан приобрели онлайн медполис за первые две недели апреля

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В период с 1 по 16 апреля более 2 300 человек приобрели полис обязательного медицинского страхования через службу электронных платежей MPay. Это в 7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в НКСС, в данное время обрабатываются декларации об ответственности по приобретению полиса, заполненные гражданами, вернувшимися в страну. Обработка производится вручную. Впоследствии данные проверяются в автоматизированной информационной системе для выявления лиц, которые не выполнили свои обязательства по покупке медполиса, пишет tvrmoldova.md со ссылкой на bizlaw.md.

Граждане, которые не выполнили обязательства по оплате полиса обязательного медицинского страхования, получат уведомление от НКСС с напоминанием об осуществлении платежа. Тем, кто и в этом случае не приобретёт полис, будет выписан штраф.

Напомним, что граждане РМ и иностранцы, имеющие вид на жительство на территории Молдовы, въезжающие в страну в период чрезвычайного положения, обязаны приобрести медполис.

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