За время ЧП было выявлено более 2 тысяч нарушений введенных властями правил и ограничений

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В период с 17 марта по 15 мая сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали более 2 100 нарушений эпидемиологических норм, установленных Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Общая сумма штрафов составила 42 млн леев.

Большинство нарушений – около 2 000 – относится к физическим лицам. Также были оштрафованы 67 экономических агентов, 32 пассажироперевозчика и 26 служителей церкви, пишет trm.md.

В марте Кодекс о правонарушениях был дополнен новой статьей, которая предусматривает санкции за несоблюдение мер профилактики и борьбы с эпидемическими заболеваниями. Напомним, штрафы за игнорирование безопасности здоровья граждан варьируются от 22 до 25 тысяч леев для физических лиц и от 50 до 75 тысяч леев для юридических.

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