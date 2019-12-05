Более 2 000 человек с ограниченными возможностями получат материальную помощь

Более 2 000 человек с ограниченными возможностями получат материальную помощь

Около 2 300 человек с особыми потребностями, проживающих в столице, получат материальную помощь в размере 500 леев в связи с отмечаемым 3 декабря Международным днём инвалидов. О этом сообщили в столичной примэрии.

Данная финансовая поддержка предоставляется с целью улучшения материального положения инвалидов, которые не получили социальную помощь в текущем году. Списки бенефициаров для предоставления материальной помощи были подготовлены дирекциями социальной поддержки секторов.

Бенефициары могут получить указанную сумму в отделениях “Poșta Moldovei” в течение трёх месяцев, начиная с 9 декабря.

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