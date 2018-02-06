Более 1800 пачек контрабандных сигарет обнаружены на молдавской таможне (ФОТО)

Шесть попыток нелегального провоза табачных изделий за последние 72 часа пресечено сотрудниками таможни.

Инциденты были зарегистрированы на таможенных постах “Леушены” и “Международный аэропорт Кишинева”. В общей сложности было изъято 36 420 сигарет различных марок, скрытых от таможенного контроля.

Первые две попытки провоза контрабанды были зафиксированы на таможне “Леушень”, незаконный товар унюхали специально обученные собаки. Владельцами контрабанды были гражданин Румынии и житель Штефан-Водского района Молдовы.

Четыре другие попытки провоза контрабанды зафиксированы в Международном аэропорту Кишинева. Табачные изделия были обнаружены в результате проверки багажа пассажиров рейсов в Варшаву и Лондон.

Все табачные изделия были конфискованы, а в отношении провозивших их людей были составлены протоколы. За такого рода нарушения закон предусматривает штраф в размере от 3 000 до 4500 леев.