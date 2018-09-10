Более 18 тысяч незадекларированных сигарет обнаружили на КПП Леушень и в аэропорту

Более 18 тысяч незадекларированных сигарет обнаружили на КПП Леушень и в аэропорту

18200 незадекларированных сигарет обнаружили таможенники в минувшие три дня. Инциденты произошли на КПП Леушень и в Международном аэропорту Кишинева. 

Так, на КПП Леушень таможенники нашли 10 тысяч сигарет. Их спрятали в полу машины, водитель которой выбрал для прохождения границы так называемый “зеленый коридор”.

Еще две попытки провоза табачных изделий пресекли в аэропорту. Там нашли в общей сложности 8200 сигарет различных марок. Их намеревались доставить в Лондон и Дублин.

Согласно закону, сигареты изъяли, а нарушителей оштрафовали.

 

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