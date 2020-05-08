Более 170 нарушений зарегистрировали в Гагаузии с начала режима ЧП

Более 170 нарушений зарегистрировали в Гагаузии с начала режима ЧП

С момента объявления чрезвычайного положения на территории Гагаузии было зарегистрировано более 170 заявлений о несоблюдении мер по предупреждению распространения COVID-19.

По состоянию на 7 мая, пишет upatogagauzia.md, было привлечено к ответственности 44 физических лица и 33 юридических. В их числе:

  • за несоблюдение мер по предупреждению эпидемического заболевания было привлечено 22 физических лица и 33 юридических;
  • за правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность во время чрезвычайного положения привлечено 11 физических лиц;
  • за нарушение специального режима в условиях чрезвычайного положения было привлечено 11 физических лиц.

За вышеуказанные правонарушения на виновных лиц был наложен штраф на общую сумму 478 000 леев.

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