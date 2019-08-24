Более 17 тысяч школьников из Кишинёва покинули страну за последние 11 лет

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В период с 2008 по 2019 год из Кишинёва выехали за границу вместе с семьями 17 318 детей. Ровно столько детей могли бы учиться не менее в 20 учебных заведениях.

Только за восемь месяцев текущего года из муниципия Кишинёв выехали за границу 1 468 учащихся, по сравнению с 907 учениками в 2009 году. Данные были представлены на Форуме учителей муниципия Кишинёв, организованного Главным управлением образования, молодежи и спорта (ГУОМС), передаёт ipn.md.

– Число учащихся, которые уезжают за границу, достигло тревожного уровня и требуется участие всех лиц, принимающих решения, для выявления решений по сокращению оттока населения, – заявила глава ГУОМС Родика Гуцу.

По мнению экспертов, отсутствие нормативного акта, регулирующего процесс выдачи, отзыва документов учащихся и их повторной регистрации в случае их возвращения, является проблемой. Другая проблема заключается в отсутствии инструментария для регистрации возвращенных из-за рубежа учащихся и тех, кто получил гражданство Республики Молдова или тех, кто имеет статус беженца.