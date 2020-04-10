Более 160 служащих МВД и Нацармии обеспечивают безопасность в 6 населённых пунктах, находящихся на карантине (ФОТО)

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, безопасность в шести населённых пунктах страны, находящихся на карантине, обеспечивают 165 служащих МВД и Национальной армии. Специальные меры предпринимаются в муниципии Сороки, городе Штефан-Водэ, селе Карахасань и Талмаза Штефан-Водского района, селе Богичень Хынчештского района и в селе Валя-Пержей Тараклийского района.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Штефан-Водском районе организованы 7 стационарных постов, а в Сороках – 5 стационарных постов и 2 фильтра. Действия, предпринимаемые спасателями, сотрудниками полиции и военнослужащими, направлены на обеспечение защиты граждан, а также на оказание необходимой поддержки местным органам государственной власти.

Кроме того, смешанные группы спасателей, карабинеров, полицейских и военных обеспечивают доступ к населенным пунктам экономических агентов, которые снабжают данные зоны продуктами питания и фармацевтическими товарами, а также предоставляют банковские услуги.

Сотрудники ГИЧС продолжают информировать население о мерах профилактики COVID-19. Гражданам рекомендуется по возможности оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию в случае посещения общественных мест и связываться с врачами при обнаружении симптомов, свойственных коронавирусу.