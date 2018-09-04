Более 150 тысяч граждан по всей стране получили помощь от фонда первой леди менее чем за два года его деятельности (ВИДЕО)

Более 150 тысяч граждан по всей стране получили помощь от фонда первой леди менее чем за два года его деятельности (ВИДЕО)

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил президент страны Игорь Додон. 

Глава государства отметил, что менее чем за 2 года деятельности Благотворительному фонду первой леди Галины Додон “Din Suflet” удалось оказать помощь более чем 150 тысячам граждан по всей стране. В их числе – почти 5 с половиной тысяч многодетных семей. Помощь была оказана как в рамках целого ряда общереспубликанских акций, так и лично.

– Мы будем продолжать череду добрых дел, а стимулом для нас служат улыбки детей, слова благодарности и слезы радости людей, получивших помощь от Благотворительного фонда “Din suflet”, – написал он.

Стоит отметить, что среди приоритетов фонда числятся: создание более благоприятных условий для воспитания и развития детей в детских садах и школах; популяризация здорового образа жизни; поддержка многодетных, неполных, социально уязвимых семей и других нуждающихся людей.

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