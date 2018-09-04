Более 150 тысяч граждан по всей стране получили помощь от фонда первой леди менее чем за два года его деятельности (ВИДЕО)

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил президент страны Игорь Додон.

Глава государства отметил, что менее чем за 2 года деятельности Благотворительному фонду первой леди Галины Додон “Din Suflet” удалось оказать помощь более чем 150 тысячам граждан по всей стране. В их числе – почти 5 с половиной тысяч многодетных семей. Помощь была оказана как в рамках целого ряда общереспубликанских акций, так и лично.

– Мы будем продолжать череду добрых дел, а стимулом для нас служат улыбки детей, слова благодарности и слезы радости людей, получивших помощь от Благотворительного фонда “Din suflet”, – написал он.

Стоит отметить, что среди приоритетов фонда числятся: создание более благоприятных условий для воспитания и развития детей в детских садах и школах; популяризация здорового образа жизни; поддержка многодетных, неполных, социально уязвимых семей и других нуждающихся людей.