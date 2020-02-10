Более 150 остановок в Кишинёве существуют только на бумаге, а остальные находятся в плачевном состоянии

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Остановки общественного транспорта в Кишинёве находятся в ужасном состоянии, считает вице-примар муниципия Виктор Киронда, ответственный за урбанистику. По его распоряжению была проведена инвентаризация и составлен соответствующий анализ.

По данным вице-примара, на данный момент в столице числится 546 остановок общественного транспорта. Они делятся на три типа:

Разрушенные остановки Epa-Media – схема 2007 года, согласно которой один экономический агент стал владельцем 267 остановок, оставленных в дальнейшем без присмотра. Торговые павильоны – вторая схема, согласно которой 128 остановок общественного транспорта с торговыми точками превратились в торговые павильоны с двумя стульчиками. Более 150 остановок общественного транспорта, существующих только на бумаге, у которых нет ни крыши, ни скамеек.

Виктор Киронда распорядился расторгнуть все контракты с экономическими агентами, которые построили торговые павильоны на месте остановок общественного транспорта. Вице-примар также отметил, что контракт с Epa-Media истекает в 2021 году, поэтому до тех пор будут прилагаться все усилия для его досрочного расторжения, передаёт unimedia.info.