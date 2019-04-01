Более 150 нарушений зарегистрировали в Гагаузии за неделю

Более 150 нарушений зарегистрировали в Гагаузии за неделю

С 25 марта по 1 апреля на территории АТО Гагаузия было зарегистрировано 152 сообщения о правонарушениях. За отчётный период было зарегистрировано: 13 краж, 5 случаев мошенничества, 3 случая хулиганства, 1 правонарушение в сфере экономики и 8 сообщений о возгорании.

На дорогах Гагаузии произошло 8 ДТП, две аварии с пострадавшими, пишет upatogagauzia.md. Основной причиной происшествий послужило несоблюдение ПДД, невнимательность водителей и техническое состояние автотранспорта.

В результате проведённых профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения было выявлено 10 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также было зарегистрировано 7 нарушений ПДД.

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