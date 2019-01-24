Более 150 000 леев удалось вернуть гражданам за некачественные мобильники

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Статистика Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком за 2018 год показывает, что наибольшие денежные суммы были возмещены потребителям за покупку дефектных мобильных телефонов. В общей сумме, потребителям вернули 152 000 леев.

Еженедельная статистика показывает, что граждане чаще всего жалуются на качество мобильных телефонов. Таким образом, из общего числа в 22 жалобы, полученные в период с 14 по 18 января 2019 года, 7 касались покупки дефектных телефонов и некачественных услуг по ремонту, пишет realitatea.md.

Другими товарами, не оправдавшими ожиданий потребителей, стали косметика, неисправная мебель, некачественная одежда, неподходящие аксессуары для планшета, неисправная подставка под телевизор и др.