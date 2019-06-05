Более 15 000 столичных учеников отдохнут в летних лагерях

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15 665 школьников из Кишинёва будут отдыхать этим летом в лагерях в черте города и за его пределами. 3 июня начали работать 20 дневных лагерей, в которых 1 530 детей смогут отдохнуть в течение 15 дней (до 21 июня). Стоимость путёвки составляет 1 550 леев, из которых родители заплатят только 310 леев – 20% от стоимости. 356 детей смогут попасть в лагеря бесплатно.

Учащиеся гимназии-интерната №3 (310 учеников) будут отдыхать всё лето в лагерях “Cireşarii” и “Alunelul”. В лагерях за пределами столицы – “Poienița Veselă”, “Alunelul” и “Cireșarii” – отдохнут 6 000 учеников. Эти лагеря откроют свои двери в первой декаде июня.

Арендованные загородные лагеря примут 4 885 учащихся, в том числе бесплатно – 748 детей. На эти мероприятия из муниципального бюджета выделено 7,13 млн леев. Спортивные лагеря смогут посетить 3 470 детей. На них выделено 3,52 млн леев.