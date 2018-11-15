Более 15 000 молдаван прописаны по трём адресам в Бухаресте

Более 15 000 молдаван прописаны по трём адресам в Бухаресте

По трём адресам в секторе 3 в Бухаресте прописаны не менее 15 000 граждан Молдовы. Об этом заявили сотрудники полиции Бухареста, которые расследуют ложные заявления и случаи совершения организованными группами преступлений.

По словам полиции, лица, у которых проводились обыски, предлагали платные услуги по получению румынского удостоверения личности, сообщает timpul.md. Иными словами, за 150-200 евро члены двух преступных групп обещали гражданам Молдовы зарегистрировать их по определённым адресам для дальнейшего получения румынского паспорта.

В общей сложности, в деле фигурируют девять подозреваемых. Обстоятельства и условия прописки граждан Молдовы в румынских квартирах выясняются.

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