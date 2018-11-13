Более 15 000 кишинёвцев подали заявки на компенсации за тепло

Более 15 000 жителей столицы уже подали заявки на получение компенсации за тепло за зимний период 2018-2019. Заявителями являются семьи, чей доход за последние 12 месяцев не превышает 3000 леев в месяц на человека.

Семьи с низким доходом могут подавать документы с 1 сентября 2018 года, а расходы будут компенсированы до 1 сентября 2019 года. Заявки могут подаваться до конца отопительного сезона, пишет realitatea.md.

В связи с решением Кишиневского муниципального совета, лица, владеющие двумя или более видами недвижимости в муниципии Кишинев, не имеют право на получение финансовой поддержки при осуществлении платежей за коммунальные услуги в течение отопительного сезона. Заявления на компенсации должны быть представлены руководству предприятий муниципального жилищного хозяйства (№. 1-23), в управление жилищного фонда (ассоциации совладельцев в кондоминиуме, ассоциации владельцев приватизированных жилищ, жилищно-строительные кооперативы, претуры сектора (для граждан, проживающих в частном секторе), в примэрии городов, сёл (коммун), входящих в состав мун. Кишинев, — для граждан из соответствующих административных территорий. Граждане, получившие компенсацию за предыдущий отопительный сезон, должны будут написать повторное заявление с подтверждением того, что доход семьи не увеличился, а состав семьи остался прежним.

Объём помощи на оплату тепла составляет 40% от стоимости счёта за отопление. Помимо этого, граждане также могут получить компенсацию за разницу в результате увеличения тарифа на транспортировку твёрдых бытовых отходов и оплату дополнительно рассчитанного объёма воды.