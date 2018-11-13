Более 15 000 кишинёвцев подали заявки на компенсации за тепло

Более 15 000 кишинёвцев подали заявки на компенсации за тепло

Более 15 000 жителей столицы уже подали заявки на получение компенсации за тепло за зимний период 2018-2019. Заявителями являются семьи, чей доход за последние 12 месяцев не превышает 3000 леев в месяц на человека.

Семьи с низким доходом могут подавать документы с 1 сентября 2018 года, а расходы будут компенсированы до 1 сентября 2019 года. Заявки могут подаваться до конца отопительного сезона, пишет realitatea.md.

В связи с решением Кишиневского муниципального совета, лица, владеющие двумя или более видами недвижимости в муниципии Кишинев, не имеют право на получение финансовой поддержки при осуществлении платежей за коммунальные услуги в течение отопительного сезона. Заявления на компенсации должны быть представлены руководству предприятий муниципального жилищного хозяйства (№. 1-23), в управление жилищного фонда (ассоциации совладельцев в кондоминиуме, ассоциации владельцев приватизированных жилищ, жилищно-строительные кооперативы, претуры сектора (для граждан, проживающих в частном секторе), в примэрии городов, сёл (коммун), входящих в состав мун. Кишинев, — для граждан из соответствующих административных территорий. Граждане, получившие компенсацию за предыдущий отопительный сезон, должны будут написать повторное заявление с подтверждением того, что доход семьи не увеличился, а состав семьи остался прежним.

Объём помощи на оплату тепла составляет 40% от стоимости счёта за отопление. Помимо этого, граждане также могут получить компенсацию за разницу в результате увеличения тарифа на транспортировку твёрдых бытовых отходов и оплату дополнительно рассчитанного объёма воды.

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