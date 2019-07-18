Более 15 000 единиц транспорта пересекли границу страны за сутки

0

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

7 человек нарушили режим КПП;

3 попытки незаконного пересечения границы;

3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

1 человек, находящийся в конфликте с законом, а также 1 автомобиль, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 69 676. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 36 142. Из общего числа людей, пересекших границу, 39 802 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 15 557.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 782 пересечения,

КПП «Леушены» – 11 872 пересечения,

КПП «Скуляны» – 6 484 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 016 пересечений,

КПП «Атаки» – 5 934 пересечения,

КПП «Кагул» – 5 816 пересечений,

КПП «Тудора» – 3 187 пересечений,

КПП «Крива» – 2 703 пересечения,

КПП «Паланка» – 3 284 пересечения,

КПП «Костешты» – 2 239 пересечений.