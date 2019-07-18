Более 15 000 единиц транспорта пересекли границу страны за сутки

Более 15 000 единиц транспорта пересекли границу страны за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 7 человек нарушили режим КПП;
  • 3 попытки незаконного пересечения границы;
  • 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 1 человек, находящийся в конфликте с законом, а также 1 автомобиль, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 69 676. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 36 142. Из общего числа людей, пересекших границу, 39 802 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 15 557.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 782 пересечения,
  • КПП «Леушены» – 11 872 пересечения,
  • КПП «Скуляны» – 6 484 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 016 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 934 пересечения,
  •  КПП «Кагул» – 5 816 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 3 187 пересечений,
  • КПП «Крива» – 2 703 пересечения,
  • КПП «Паланка» – 3 284 пересечения,
  • КПП «Костешты» – 2 239 пересечений.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md