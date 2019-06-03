Более 140 сообщений о преступлениях было получено правоохранителями Гагаузии за неделю

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В период с 20 мая по 27 мая на территории Гагаузии было зарегистрировано 145 сообщений о преступлениях и правонарушениях.

По данным пресс-службы Управления полиции Гагаузии, за отчетный период на территории автономии было зарегистрировано: одно резонансное заявление об убийстве, 10 краж (три из которых квалифицированы как «мелкое хищение»), 5 случаев хулиганства, 1 факт мошенничества, поступило 1 заявление о нарушении тишины и 5 заявлений о пожаре. Кроме этого, было выявлено и задокументировано два правонарушения в сфере экономики.

На дорогах автономии произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, 1 из которых с пострадавшими и 1 ДТП со смертельным исходом. Остальные все незначительные, основной причиной которых послужило несоблюдение правил дорожного движения, невнимательность водителей или техническое состояние автотранспорта.

Также, в результате проведённых профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, было выявлено 11 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и было зарегистрировано 5 нарушений правил дорожного движения.