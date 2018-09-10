Более 1300 нарушений всего за два дня: НИП подвел итоги о ситуации на дорогах в выходные

Более 1300 нарушений всего за два дня: НИП подвел итоги о ситуации на дорогах в выходные

На протяжении 2 дней за дорожным движением по всей стране следили более 800 патрульных полицейских, которые обнаружили более 1300 нарушений, допущенных водителями. 

Самыми частыми нарушениями остаются превышение скорости и езда в нетрезвом состоянии. Так, более 760 водителей превысили скорость, 33 сели за руль пьяными, а у 29 не было водительских прав. Это привело к совершению 14 ДТП, в которых погибли 6 человек и еще 19 получили травмы различной степени тяжести.

Учитывая неблагоприятные погодные условия, Национальный инспекторат патрулирования призывает всех участников дорожного движения быть бдительными и не нарушать ПДД.

 

 

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