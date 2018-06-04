Более 130 детей в Кишинёве получили острые кишечные инфекции на прошлой неделе

С 28 мая по 3 июня острые инфекционные диарейные заболевания были диагностированы у 138 детей, что составляет 75,41% из общего числа заболевших.

Так, согласно отчёту Агентства общественного здоровья муниципия Кишинёв, всего на прошлой неделе было зарегистрировано 183 случая острых кишечных инфекций, что на 9 больше, чем за тот же период 2017 года и на 3 случая меньше, чем на прошлой неделе.

Общий уровень госпитализации людей с кишечными инфекциями составляет 54,64%. Так, за указанный период с симптомами кишечной инфекцией было госпитализировано 100 человек.

Как правило, больше всего кишечным инфекциям подвержены дети дошкольного возраста. Как сообщает Национальное агентство общественного здоровья, ежегодно в Молдове регистрируется 20 000 случаев острых кишечных инфекций, в результате которых происходят десятки смертей детей до 5 лет.

Стоит отметить, что острыми кишечными заболеваниями считаются холера, дизентерия, ротавирусная инфекция, сальмонеллез, брюшной тиф, иерсиниоз. Симптомы всех заболеваний различны, но для всех характерна высокая температура до 40 градусов, боли в животе, тошнота, рвота, головная боль и общая слабость. У детей, особенно до одного года, клинические признаки развиваются быстрее, чем у взрослых, и состояние здоровья может ухудшиться за короткое время. В случае проявления первых симптомов кишечной инфекции не стоит заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу.