Одну из важнейших региональных трасс Молдовы модернизируют

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Одна из важнейших региональных дорог – коридор 11: дорога Пересечина – Хыртопул Маре – Охринча будет модернизирована. Работы продлятся 18 месяцев и будут финансироваться Всемирным банком.

Дорога обеспечивает сообщение между районами Оргеев и Криуляны, пишет moldpres.md. Она начинается на пересечении с Национальной трассой М2: Кишинэу – Орхей – Сорока и заканчивается на пересечении с республиканской трассой R23: Криулень – Брэнешть – Иванча – М2.

Работы будут осуществляться молдавским подрядчиком, который был отобран согласно требованиям к финансовым возможностям, опыту в области строительства дорог и наличию технического оборудования и персонала для выполнения таких работ, пишет источник.

Контракт предусматривает ремонт около 9 км дороги Пересечина – Хыртопул Маре – Охринча, а стоимость работ составляет более 63 млн леев. Дорога проходит через несколько населённых пунктов и обеспечивает обслуживание около 20 тысяч жителей региона.