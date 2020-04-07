Более 120 правоохранителей контролируют соблюдение карантинного режима в Сороках и Штефан-Водэ (ФОТО)

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Более 120 сотрудников МВД и Минобороны следили вчера, 6 апреля, за соблюдением карантинного режима в ряде населённых пунктов страны. В данных действиях были задействованы и 23 единицы спецтехники.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), смешанные группы спасателей, карабинеров, полицейских и военных обеспечивают доступ к населенным пунктам экономических агентов, которые снабжают данные зоны продуктами питания и фармацевтическими товарами, а также предоставляют банковские услуги.

Согласно полученным данным, в Штефан-Водском районе установлено 4 стационарных поста, а в муниципии Сороки – 5 стационарных поста и 2 фильтра. Действия, предпринимаемые спасателями, сотрудниками полиции и военнослужащими, направлены на обеспечение защиты граждан, а также на оказание необходимой поддержки местным органам государственной власти.

Сотрудники ГИЧС продолжают информировать население о мерах профилактики COVID-19. Гражданам рекомендуется по возможности оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию в случае посещения общественных мест и связываться с врачами при обнаружении симптомов, свойственных коронавирусу.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса с 1 апреля карантин был введён в муниципии Сороки, городе Штефан-Водэ и в селе Карахасань Штефан-Водского района. Также режим пока действует в селе Бэлчана Хынчештского района.

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