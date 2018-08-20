Более 120 нарушителей всего за несколько часов: сегодняшний «улов» патрульных

Этим утром сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП) дежурили у въезда в столицу в секторе Буюканы.
Так, всего за несколько часов проверок, с 05.00 до 09.30, патрульные инспекторы обнаружили более 120 нарушений, среди них:
– 39 водителей перевозили превышающее норму количество пассажиров;
– 2 водителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и ещё 1 в состоянии наркотического опьянения;
– у 4 водителей были тонированы стёкла.
В связи с этим НИП призывает водителей проявлять максимальную осторожность на дорогах, не садиться за руль в нетрезвом или в состоянии усталости. Кроме этого, рекомендуется соблюдать ограничения скорости и всегда использовать ремень безопасности.
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