Более 120 нарушителей всего за несколько часов: сегодняшний «улов» патрульных

Этим утром сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП) дежурили у въезда в столицу в секторе Буюканы.

Так, всего за несколько часов проверок, с 05.00 до 09.30, патрульные инспекторы обнаружили более 120 нарушений, среди них:

– 39 водителей перевозили превышающее норму количество пассажиров;

– 2 водителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и ещё 1 в состоянии наркотического опьянения;

– у 4 водителей были тонированы стёкла.

В связи с этим НИП призывает водителей проявлять максимальную осторожность на дорогах, не садиться за руль в нетрезвом или в состоянии усталости. Кроме этого, рекомендуется соблюдать ограничения скорости и всегда использовать ремень безопасности.