Более 12 тысяч человек обратились в “скорую” за неделю

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С 20 по 26 апреля Служба экстренной догоспитальной медицинской помощи зарегистрировала 12 244 обращения. В медицинские учреждения страны были доставлены 4 088 пациентов: 3 509 взрослых и 579 детей.

В указанный период бригады врачей оказали первую помощь в следующих ситуациях: 2 582 обострения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 44 случая острого коронарного синдрома, и 1 626 случаев неврологических заболеваний и нарушений, 155 из которых – инсульты. Кроме того, поступило 1 993 пациента с проблемами дыхательных путей. У 875 из них ОРВИ: 654 взрослых и 221 ребёнок. Предполагаемый диагноз 487 пациентов – грипп. 456 человек обратились с подозрением на COVID-19. Также было зарегистрировано 895 случаев травмирования.

За отчётный период было зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых помощь врачей скорой помощи понадобилась 33 пострадавшим. 26 из них были доставлены в медучреждения.

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