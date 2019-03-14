Более 11 000 единиц транспорта пересекли государственную границу за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 7 человек нарушили режим КПП;
- 1 попытка незаконного провоза товаров;
- 3 попытки предъявить поддельный документ;
- 7 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 2 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
- 4 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 40 421 переход. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 362. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 929 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 250 пересечений, среди которых 5 886 автомобилей с молдавскими номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 7 448 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 029 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 4 708 пересечений,
- КПП «Атаки» – 4 686 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 189 пересечений,
- КПП «Кагул» – 2 115 пересечений,
- КПП «Крива» – 1 984 пересечения,
- КПП «Костешты» – 1 788 пересечений,
- КПП «Паланка» – 1 532 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Рени» – 1 113 пересечений.
В настоящее время все пункты пересечения работают в обычном режиме.
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