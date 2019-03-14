Более 11 000 единиц транспорта пересекли государственную границу за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

7 человек нарушили режим КПП;

1 попытка незаконного провоза товаров;

3 попытки предъявить поддельный документ;

7 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

2 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

4 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 40 421 переход. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 362. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 929 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 250 пересечений, среди которых 5 886 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 448 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 029 пересечений,

КПП «Скуляны» – 4 708 пересечений,

КПП «Атаки» – 4 686 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 189 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 115 пересечений,

КПП «Крива» – 1 984 пересечения,

КПП «Костешты» – 1 788 пересечений,

КПП «Паланка» – 1 532 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 1 113 пересечений.

В настоящее время все пункты пересечения работают в обычном режиме.