Более 100 тысяч тонн молдавских фруктов было экспортировано за рубеж в течение трёх месяцев

0

Согласно оперативным данным, представленным Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов, в период с июля по сентябрь текущего года за рубеж было экспортировано 41 343 тонн свежих молдавских слив, 40 000 тонн яблок, 8 518 тонн абрикос и 4 041 тонна персиков.

По данным пресс-службы ведомства, большое количество яблок и слив было отправлено в Российскую Федерацию, в Румынию, Австрию и Белоруссию, а интерес к молдавским абрикосам проявили Украина, Россия и Белоруссия. Кроме этого, молдавские фрукты поставлялись на рынки Германии, Польши, Ирака, Хорватии, Чехии, страны Балтии, Италии и Черногория.

Популярностью пользуется также новый урожай молдавского столового винограда. Так, за отчётный период 15 630 тонн винограда было экспортировано в 12 стран мира. Молдавский виноград окажется на столах потребителей из Румынии, Беларуси, России, Украины, Польши, а также Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Монголии, Турции и Омана.