Более 100 случаев незаконных подключений выявлено за год работниками “Апэ-Термо” в Чадыр-Лунге

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Более 100 случаев незаконных подключений к водопроводным и канализационным сетям выявлено за год работниками чадыр-лунгского «Апэ-Термо».

В течение 2019 года было выявлено 14 случаев незаконного потребления воды в обход счетчика, 9 случаев незаконного подключения к водопроводу, 65 – к канализации, и 16 случаев самовольного демонтажа водомеров и повреждения на них пломб. В результате проверок всего было доначислено потребителям 130 тысяч 997 леев 68 банов, передаёт gagauzinfo.md.

Стоит отметить, что чадыр-лунгское предприятие «Апэ-Термо» обслуживает муниципий Чадыр-Лунга, а также села Баурчи и Казаклия.