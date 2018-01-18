Более 100 школ и детсадов Молдовы были закрыты в связи с непогодой

Более 14 000 школьников сегодня не ходили в школу из-за неблагоприятных погодных условий.

После того, как метеорологи установили оранжевый код в связи с сильным снегом и ветром, 55 школ и 57 детских садов в стране приостановили свою деятельность.

Руководитель информационной службы Министерства образования Ион Мишевка в ответ порталу tv8.md рассказал, что 7657 учеников не смогли попасть в школу сегодня, потому что 144 маршрута не вышли на линию. Кроме того, 42 школы из пяти районов сократили сегодня свой график работы.

В Бельцах и Кишиневе, а также в других 14 районах все учебные заведения работают нормально.

Стоит отметить, что ранее метеорологи пересмотрели свой изначальный прогноз и продлили действие объявленного ими ранее предупреждения. Таким образом, оранжевый код в связи с сильным снегопадом будет действовать до 18.00 18-го января.