Более 100 преподавателей Технического университета поддержали новую власть в Молдове (ФОТО)

Более 100 преподавателей Технического университета поддержали новую власть в Молдове (ФОТО)

Более ста преподавателей Технического университета Молдовы подписались в поддержку нового правительства, возглавляемого Майей Санду. 

Педагоги призвали все общество последовать их примеру и поддержать кабинет министров, “способный освободить государство от захвата единственной партии и единственного человека, дезолигархизировать все государственные структуры и провести в разумные сроки свободные и честные парламентские выборы по пропорциональной системе, рекомендованной Венецианской комиссией”.

 

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