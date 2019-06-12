Более 100 преподавателей Технического университета поддержали новую власть в Молдове (ФОТО)

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Более ста преподавателей Технического университета Молдовы подписались в поддержку нового правительства, возглавляемого Майей Санду.

Педагоги призвали все общество последовать их примеру и поддержать кабинет министров, “способный освободить государство от захвата единственной партии и единственного человека, дезолигархизировать все государственные структуры и провести в разумные сроки свободные и честные парламентские выборы по пропорциональной системе, рекомендованной Венецианской комиссией”.