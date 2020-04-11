Более 100 нуждающихся семей из карантинного села Талмаза обеспечили продуктами питания (ВИДЕО)

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Известная в нашей стране коммерческая сеть поддержала инициативу Министерства внутренних дел, и сегодня экипажи патрульных развезли пакеты с продуктами питания более 100 социально уязвимым семьям из села Талмаза Штефан-Водского района, находящегося на карантине. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава МВД Павел Войку.

– Кроме контроля, информирования и обеспечения безопасности мы предложили помочь социально уязвимым семьям и пожилым людям, находящимся в карантинных зонах, – написал министр.

Глава МВД поблагодарил экономического агента и сотрудников за их отзывчивость и помощь. Кроме того, он призвал граждан соблюдать рекомендации властей и при необходимости обращаться к сотрудникам МВД.

Напомним, что 9 апреля в селе Талмаза Штефан-Водского района был введён карантин.

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