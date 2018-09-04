Более 100 литров алкоголя и продукты без документов: пограничники пресекли деятельность двух нарушителей закона (ФОТО)

Более 100 литров прозрачной жидкости со специфическим запахом алкоголя, обнаруженные в результате обысков на дому, а также товары широкого потребления, перевозимые без документов, были изъяты пограничниками Регионального северного управления.

В правонарушениях задействованы двое граждан Республики Молдова. Инциденты произошли в минувшие дни.

Так, пограничники провели обыски на дому жителя города Сорока. Его подозревали в незаконном хранении этилового спирта и алкогольной продукции с целью ее последующей реализации. Обыски подтвердили подозрения: у 62-летнего мужчины нашли и изъяли более 100 литров прозрачной жидкости с запахом алкоголя. Объяснений по данному поводу последний не дал.

Еще одного нашего соотечественника остановили вблизи села Дрепкэуць Бричанского района. 57-летний мужчина находился за рулем машины Daewoo Nexia. Проверка подтвердила, что подозреваемый перевозил продовольственные товары, произведенные на Украине, без сопроводительных документов.

В обоих случаях были составлены протоколы, а найденные объекты были изъяты и помещены в камеры хранения до выяснения всех обстоятельств. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание согласно действующему законодательству.