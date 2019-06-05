Более 100 жилых домов, некоторые садики, школы и медучреждения Кишинёва останутся без горячей воды на месяц

Более 100 жилых домов, некоторые садики, школы и медучреждения Кишинёва останутся без горячей воды на месяц

Семь школ, шесть детских садов, пять медучреждений и более 100 жилых домов на Телецентре останутся без горячей воды в период с 10 июня по 1 июля.

По данным пресс-службы АО «Термоэлектрика», речь идёт о домах и учреждениях, расположенных по улицам В. Докучаев, Валя Дическу, Хынчештское шоссе, М. Ломоносов и Г. Асаки. АО «Термоэлектрика» объявила о начале работ по модернизации участка теплосетей на улице М. Ломоносова, которому более 30 лет.

Бригада рабочих выполнит работы по замене тепловых труб с номинальным диаметром 400 мм и длиной около 200 метров.

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