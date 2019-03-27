Более 10 000 единиц транспорта пересекли молдавскую границу за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 5 человек нарушили режим КПП;
- 4 попытки предъявить поддельные документы;
- 2 попытки незаконного провоза товаров;
- 7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.
В пунктах пересечения поток лиц составил 36 911 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 18 873. Из общего числа людей, пересекающих границу, 21 511 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 179 пересечений, среди которых 5 527 автомобилей с молдавскими номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 699 пересечений,
- КПП «Леушены» – 5 146 пересечений,
- КПП «Атаки» – 4 888 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 4 137 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 882 пересечения,
- КПП «Кагул» – 2 069 пересечений,
- КПП «Крива» – 1 646 пересечений
- КПП «Костешты» – 1 319 пересечений,
- КПП «Паланка» – 1 237 пересечений,
- КПП «Вулканешты» – 1 142 пересечения.
В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.
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