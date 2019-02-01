Более 10 000 единиц транспорта пересекли границу за сутки

Более 10 000 единиц транспорта пересекли границу за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 2 случая незаконной перевозки товаров;
  • 1 иностранец превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 5 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 2 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 2 транспортных средства, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 37 504 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 19 787. Из общего числа людей, пересекающих границу, 22 305 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 145 пересечений, среди которых 5 256 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 507 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 4 508 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 4 147 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 3 674 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 262 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 2 164 пересечения,
  • КПП «Крива» – 2 319 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 755 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 1 118 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 949 пересечений.
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