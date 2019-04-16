Более 10 000 единиц транспорта пересекли границу за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

9 человек нарушили режим КПП;

1 попытка незаконного провоза товаров;

1 иностранец превысил срок пребывания на территории Молдовы;

10 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

7 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 41 985 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 22 933. Из общего числа людей, пересекающих границу, 22 564 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 882 пересечения, среди которых 5 683 автомобиля с иностранными номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 8 739 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 953 пересечения,

КПП «Скуляны» – 5 603 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 386 пересечений,

КПП «Атаки» – 3 238 пересечений,

КПП «Паланка» – 2 477 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 121 пересечение.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.