Более 10 000 единиц транспорта пересекли границу за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 9 человек нарушили режим КПП;
- 1 попытка незаконного провоза товаров;
- 1 иностранец превысил срок пребывания на территории Молдовы;
- 10 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 7 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 41 985 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 22 933. Из общего числа людей, пересекающих границу, 22 564 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 882 пересечения, среди которых 5 683 автомобиля с иностранными номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 8 739 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 953 пересечения,
- КПП «Скуляны» – 5 603 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 386 пересечений,
- КПП «Атаки» – 3 238 пересечений,
- КПП «Паланка» – 2 477 пересечений,
- КПП «Кагул» – 2 121 пересечение.
В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.
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