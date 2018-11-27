Более 10 000 единиц транспорта пересекли границу страны за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 9 человек нарушили режим пограничной зоны и КПП;
- 1 попытка незаконного перевоза товаров через границу;
- 10 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
- 1 человек, находящийся в конфликте с законом, и 1 транспортное средство были задержаны;
- 1 гражданин Молдовы был депортирован из Европейского Союза.
В пунктах пересечения поток лиц составил 37 131 переход. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 19 534. Из общего числа людей, пересекающих границу, 20 947 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 020 пересечений.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 7 878 пересечений,
- КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 5 325 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 4 734 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 371 пересечение,
- КПП «Тудора» – 3 268 пересечений,
- КПП «Атаки» – 3 088 пересечений,
- КПП «Кагул» – 1 872 пересечения,
- КПП «Костешты» – 1 297 пересечений,
- КПП «Крива» – 1 131 пересечение,
- КПП «Джурджулешть-Рени» – 837 пересечений.
Напоминаем о том, что КПП «Паланка» временно не работает в связи с проведением строительных работ в данной зоне. До 21 декабря поток пассажиров и транспортных средств будет направлен в ближайший пункт пересечения – КПП «Тудора-Староказачье». Кроме того, пропускные пункты паромного типа «Косэуць-Ямполь», «Сорока-Цекиновка» и «Василкэу-Великая Кошница» будут работать в период между 07:00-17:00. Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» в течение 2-х месяцев будет затруднено.