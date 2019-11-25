Более 1 800 нарушений ПДД: сводка патрульной полиции за выходные

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В выходные дни, с 22 по 24 ноября, сотрудники Национального инспектората патрулирования проводили мероприятия по выявлению водителей, нарушающих ПДД. Самыми грубыми и частыми нарушениями были превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.

Так, за отчётный период патрульные поймали 932 водителя, превысивших скорость движения, и 58 пьяных автомобилистов. Кроме этого, у 61 водителя не был пристёгнут ремень безопасности, а у 42 не было при себе водительского удостоверения.

За три дня на дорогах страны произошло 17 серьёзных аварий, в результате которых 3 человека скончались, а 19 получили травмы.