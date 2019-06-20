Более 1 500 комратчан обратились за помощью в палатку “антижара”

Более 1 500 комратчан обратились за помощью в палатку “антижара”

Палатка “антижара”, установленная на центральной площади Комрата, за три дня привлекла 1 693 местных жителя. Об этом сообщили в Управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии.

В понедельник, 17 июня, в пункт помощи обратилось 610 человек. На следующий день – 580 человек. В среду посетителей было меньше – 503 человека, пишет gagauzinfo.md.

Напомним, что на прошлой неделе в столице и других городах страны были установлены реабилитационные центры, в которых можно остановиться и передохнуть от жаркой погоды, бесплатно выпить прохладной воды.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md