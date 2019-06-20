Более 1 500 комратчан обратились за помощью в палатку “антижара”

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Палатка “антижара”, установленная на центральной площади Комрата, за три дня привлекла 1 693 местных жителя. Об этом сообщили в Управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии.

В понедельник, 17 июня, в пункт помощи обратилось 610 человек. На следующий день – 580 человек. В среду посетителей было меньше – 503 человека, пишет gagauzinfo.md.

Напомним, что на прошлой неделе в столице и других городах страны были установлены реабилитационные центры, в которых можно остановиться и передохнуть от жаркой погоды, бесплатно выпить прохладной воды.