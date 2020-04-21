Более 1 400 молдавских граждан смогут вернуться в страну на этой неделе

Более 1 400 молдавских граждан смогут вернуться в страну на этой неделе

1 420 граждан Молдовы смогут вернуться на родину в ближайшие дни. Речь идет о гражданах РМ, включённых в списки ожидания дипломатических миссий и консульских учреждений. Приоритет отдан семьям с детьми, студентам, лицам, находящимся на медицинском лечении, и гражданам, находящимся в затруднительном положении.

По данным МИДЕИ, пишет ipn.md, чартерные рейсы будут осуществляться с 22 по 26 апреля двумя молдавскими авиакомпаниями из Парижа, Ниццы, Милана, Барселоны, Лондона и Москвы. С расписанием рейсов можно ознакомиться на странице министерства.

МИДЕИ призывает граждан узнавать о чартерных рейсах исключительно из официальных источников: на сайте Органа гражданской авиации, на странице правительства, посольства или консульства Республики Молдова в стране проживания.

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