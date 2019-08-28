Ситуация в пенитенциарах на прошлой неделе: сводка НАПУ

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По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 869 человек. 72 человека были освобождены, 56 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 070 участвовали в общественных работах, сообщает Национальная администрация пенитенциарных учреждений (НАПУ).

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 192 учебных часа по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 12 задержанных, а 16 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 2 мобильных телефона, 1 л алкоголя, 200 леев и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.