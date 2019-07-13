Более 1 000 новых скамеек появились в Кишинёве стараниями социалистов (ФОТО)

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1 100 новых скамеек были установлены в Кишинёве за последний год по программе Партии Социалистов. В частности, их установили в столичных парках, внутри дворовых территорий, в общественных местах.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат ПСРМ Ион Чебан Программа по благоустройству дворов и зон отдыха будет продолжаться и в будущем.

Напомним, по инициативе ПСРМ по всему городу устанавливаются новые скамейки, беседки, детские и спортивные площадки, восстанавливается освещение и дорожное покрытие.