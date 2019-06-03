Более 1 000 нарушений, 14 ДТП и более 20 пострадавших: статистика НИП за выходные

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В период с 1 по 2 июня сотрудники Национального инспектората патрулирования работали в усиленном режиме для предупреждения нарушения общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения. За этот период было задокументировано более 1 000 нарушений правил дорожного движения.

По данным НИП, за выходные дни 37 водителей были пойманы в состоянии алкогольного опьянения – их отстранили от управления транспортными средствами. Кроме этого, 500 водителей нарушили скоростной режим, а 23 человека сели за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения.

Согласно статистике НИП, за минувшие выходные в стране произошло 14 ДТП, в результате которых пострадал 21 человек.