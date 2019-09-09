Боксёр из Молдовы жестоко избил полицейского в Одесской области

0

У офицера диагностировали ушиб головного мозга и перелом височной кости. Ему провели трепанацию черепа.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло 8 сентября в городе Черноморск Одесской области. В одном из ресторанов города между отдыхающими произошел конфликт, участниками которого, как выяснилось позже, стали офицер полиции и гражданин Молдовы. В результате этого боксёр из Молдовы избил полицейского, после чего пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, передаёт unian.net.

Во время словесного конфликта, перешедшего в драку, 25-летний молдаванин нанёс правоохранителю сильный удар в голову. По предварительным данным, злоумышленник – боксёр. У потерпевшего – ушиб головного мозга и перелом височной кости. Как уточнила начальник отдела коммуникаций регионального главка Нацполиции Украины Любовь Гордиевская, во время ЧП сотрудник полиции не был при исполнении служебных обязанностей.

– Получив сильный удар, он упал. Травма тяжелая, он госпитализирован. Ему провели сложную операцию – трепанацию черепа, – сообщила Гордиевская, подтвердив, что молдаванин – спортсмен.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное дело. Гражданин Молдовы был задержан.