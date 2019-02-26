Бойкот с запахом свинины: Управление безопасности пищевых продуктов в Кагуле обложили сырым мясом в знак протеста (ВИДЕО)

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Экономические агенты обложили здание Территориального управления безопасности пищевых продуктов в Кагуле сырым мясом. Так они выразили своё недовольство в связи с тем, что госучреждение не выдаёт им ветеринарные сертификаты на продажу мяса.

Ряд людей не поскупились, принесли и разложили внутри и снаружи здания Управления безопасности пищевых продуктов большое количество свинины, которое экономическим агентам не удалось реализовать на рынках из-за отсутствия ветеринарных сертификатов, пишет protv.md. По словам очевидцев, такое безобразие происходит в Кагуле уже около полугода, с тех пор, как поменялось руководство учреждения, которое ввело новые правила не в пользу экономических агентов.

Производители утверждают, что к ним относятся равно: кто-то получает разрешающие документы быстрее, а кто-то вынужден ждать дополнительных процедур, по окончании которых мясо уже теряет свежесть и товарный вид, а значит, не продаётся. Руководство Территориального управления безопасности пищевых продуктов в Кагуле пока никак не прокомментировало ситуацию.