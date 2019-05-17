Бойцы К-1, подозреваемые в убийстве мужчины, были освобождены из-под домашнего ареста

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Спустя год после убийства мужчины, которое произошло в результате драки у столичного ночного клуба, бойцы К-1 Аурел Игнат и Михай Пыргару, обвиняемые в совершении этого преступления, были освобождены из-под домашнего ареста. Суд отклонил ходатайство прокуроров о переводе обвиняемых под судебный контроль, которое предусматривает наложение запрета на выезд из страны. Бойцы К-1 заявили, что в ближайшее время вернутся к тренировкам.

Последние три месяца судебные слушания по этому делу откладывались по различным причинам, например, по состоянию здоровья прокурора или одного из адвокатов. Дело находится ещё на стадии слушаний показаний свидетелей. Большинство свидетелей заявили под присягой, что Аурел Игнат не убил Сергея Беженарь. Они сообщили, что изначально погибший ударил его битой по голове. В ответ Игнат один раз ударил Сергея Беженарь, после чего убежал вслед за братом погибшего Иваном Беженарь. В этот момент на подмогу пришли Михай Пыргару и Евгений Делиу. По словам свидетелей, после удара, нанесённого Игнатом, Беженарь встал на ноги и продолжил драку, пишет anticorupție.md.

Напомним, что драка у ночного клуба произошла в ночь с 18 на 19 мая прошлого года. В результате конфликта в Больницу скорой помощи был доставлен Сергей Беженарь, который скончался от полученных травм спустя 6 дней комы. По данным полиции, все участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения. Брат погибшего изначально заявил, что Сергей упал с лестницы, однако позже открылись новые обстоятельства. Михай Пыргару и Аурел Игнат были задержаны, а третий участник драки, сын столичных бизнесменов Евгений Делиу, сбежал и был объявлен в розыск. Пыргару и Игнат провели 6 и 7 месяцев соответственно предварительного ареста, а потом были переведены под домашний арест.

Примечательно, что прокуратура возбудила ещё одно дело, в котором Аурел Игнат является пострадавшей стороной, а Иван Беженарь, полицейский Сергей Браду и приятель, который принёс биту из машины, находятся в статусе обвиняемых.