Богдан Зумбряну окончательно покинул НАЦ

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Бывший директор Национального антикоррупционного центра Богдан Зумбряну, отправленный в отставку с этой должности парламентом, решил окончательно покинуть учреждение. Информацию об его увольнении подтвердила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

Несмотря на то, что парламент отстранил Зумбряну от должности директора НАЦ, он продолжал работать в учреждении, занимая пост главы Генерального управления уголовного расследования. Однако на днях Зумбряну решил покинуть и его, написав заявление об увольнении, основанном на личных причинах, пишет источник.