Богдан Цырдя: 6 важных выводов о первом Молдо-Российском экономическом форуме

Сегодня в Кишиневе завершился первый Молдо-Российский экономический форум, который состоялся под патронатом президента Игоря Додона. Итоги мероприятия на своей странице в соцсети подвел политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

Ниже приводим текст его комментария без сокращений:

21 сентября в Молдове прошел экономический форум. Скажу сразу: мероприятия такого масштаба не было со времен независимости. Только с российской стороны в нем приняло участие более 200 представителей крупного бизнеса. Также были и бизнесмены и политики из ЕС. Форум является переломным моментом в экономических отношениях РМ и РФ. Здесь не просто обсудили проблемы. Было подписано 7 меморандумов на астрономическую сумму около $ 250 млн! Они касаются агропромышленного сек тора, промышленности и туризма. Впервые открылись реальные возможности для экономического скачка. Андрей Назаров (“Деловая Россия”) озвучил цифру в $1 миллиард – столько потенциально может вкладывать российский бизнес в Молдову ежегодно!!! Владимир Головатюк отметил, что такой объем инвестиций обеспечил бы экономический прорыв нашей стране! А теперь сравните прямые иностранные инвестиции в РМ за последние 12 лет. В 2007 г. ПИИ составляли $540 млн, в 2008-м – $711 млн, в 2014-м – $210 млн, в 2015-м – $170 млн, в 2016-м – $130 млн, за 9 месяцев 2017-го – $140 млн! Кстати, после 15 лет «евроинтеграции», РФ по-прежнему является крупнейшим иностранным инвестором с объемом инвестиций более $ 716 млн. Игорь Додон предложил, чтобы РМ и РФ создали фонд развития по примеру «Российско-Кыргызского фонда развития». Только в сфере АПК Фондом одобрено более 300 проектов на сумму $60 млн! Вы представляете, что будет, если фонд действительно появится? Впервые на форуме были обозначены конкурентные преимущества РМ – мост между ЕАЭС и ЕС. Ведь у нее и тут, и там зона свободной торговли! Значит, наша страна может предложить эксклюзивные торговые преференции. 6. ДПМ и власть не отправили ни одного участника. Вы еще верите в сказку, что они стали «промолдавской» партией? Более того, в день форума, они обратились в КС, требуя отстранения президента…Теперь вы понимаете, что форум был не просто удачным, а переломным?