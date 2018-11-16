Богдан Цырдя: 5 антирекордов правительства АЕИ (DOC)

Пришедший к власти в Молдове Альянс «За европейскую интеграцию» аннулировал все достижения нашей страны и отметился рядом антирекордов. Анализ на эту тему на своей странице в соцсети привёл политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя.

Ниже приводим текст его комментария без сокращений.

Можно много рассуждать про «рост экспорта в ЕС», таможенных сборов, рейтинга Doing Business и даже Moody’s. Но куда важнее другие вещи: здоровы граждане или нет? Что преобладает: рождаемость или смертность? Остаются граждане или массово бегут из страны? Предлагаю посмотреть на официальные цифры (НБС). Результаты шокируют.

1. Самый высокий уровень смертности (с 1999 года) был в 2010 году, при правлении АЕИ и премьера Влада Филата – 43 631 человек.

2. В 2010 году установлен еще один абсолютный рекорд – по числу самоубийств : 676 случаев!

3. В 2016 году рекордное количество смертей от диабета – 410 (в 2009 -325) В 2017 году рекордное количество больных сахарным диабетом – 104 тыс. (в 2016 -96.000)

4. В 2016 году – рекордное количество смертей от онкологии: 6226. В 1970 году смертность от рака составляла 80.5 человек на 100.000, в 1990 -130.3, в 2007-150.60, в 2017 -171.25! В 2017 году у 48.000 человек диагностирована онкология. В 2018 году – 53.000.

5. В 2017 году правительством Филипа была достигнута самая низкая рождаемость за всю историю страны – 34 060. По данным издания Lancet, Молдова оказалась среди 10 стран с самым низким уровнем рождаемости в мире, заняв 9 место (1.3 ребенка на одну женщину). Это и есть подлинный финал «истории успеха» и евроинтеграции…

P. S. Впервые в истории РМ смертность превысила рождаемость в 1999 году, при правлении АДР (Ион Стурза). Тогда родилось 38 501 человек, умерло 41 315 человек. Напомним, что отцы АДР и АИЕ – одни и те же (Филат, Лучинский, Дьяков, Стурза).

После 1999 года самая высокая рождаемость была в 2009 году, когда правительством руководила Зинаида Гречаный. Тогда родились 40 803 ребенка. А всё потому, что были серьезные программы по поддержке семьи.

Пришедший к власти АЕИ все эти достижения аннулировал. Эффекты мы видим. Чего не сделаешь ради евроинтеграции?